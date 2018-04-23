Опубликовано видео момента смертельного ДТП с маршруткой под Иркутском

В социальных сетях опубликовали момент смертельного ДТП под Иркутском в районе Чистых Ключей.

Накануне днем, 22 апреля, в Иркутской области возле населенного пункта Чистые ключи произошло смертельное ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и минвэна.

Около часа дня в Шелеховском районе, на 28 км автодороги Р-258 "Байкал" столкнулось маршрутное такси "Тойота Хайайс" и минивэн "Хонда Стэпвагон". На опубликованных сегодня кадрах видео с видеорегистратора видно, что минивэн мчится по трассе с огромной скоростью, обгоняя попутные автомобили. Затем авто не вписывается в поворот и зацепляет правыми колесами обочину, после чего машину заносит. "Хонда" вылетела на встречку, где произошло лобовое столкновение с пассажирским микроавтобусом. Минивэн вынесло в кювет, где он перевернулся и врезался в дерево.

В результате ДТП 40-летний водитель "Хонды" и его 40-летний пассажир скончались на месте аварии. В социальных сетях появилась информация, что в больнице от полученных травм скончалась одна пассажирка из маршрутки. Еще 10 пострадавших в ДТП находятся в больнице с различными травмами. По предварительной информации водитель минивэна был нетрезв.

ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

Видео и фото: ДТП 38RUS Иркутск