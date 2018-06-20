Опубликовано видео избиения пешехода игроком "Спартака"

Футболист "Спартака" Аяз Гулиев подрался с пешеходом в центре Москвы.

10 апреля, в центре Москвы водитель избил пешехода. Позднее появилось видео момента избиения с камер наблюдения.

Водителю "Мерседеса", а им оказался игрок футбольного клуба "Спартак" Аяз Гулиев, не понравился пешеход. Он вылез из машины, догнал мужчину и ударил. Затем вернулся в машину, но потом снова догнал пешехода и начал его жестко избивать.

Избитым мужчиной оказался американец Майкл Коул Джон Эли. У мужчины сломан нос. Заявление он подавать не стал после извинений неадекватного футболиста. На Гулиева составлен акт об административном правонарушении.

Футболист Аяз Гулиев извинился перед болельщиками "Спартака". А также ещё раз перед избитым им мужчиной. Он заявил, что ему очень стыдно. В свою очередь, руководство "Спартака" пообещало строго наказать Гулиева.

Видео: Baza