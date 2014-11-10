Два футболиста из Верхней Пышмы скончались из-за отравления неизвестным ядом

Отмечается, что им стало плохо почти в одно время.

Два футболиста любительской команды "ПОЗ-Прогресс" Ян Журавлев и Данил Хилобок скончались из-за отравления неизвестным ядом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в ночь на 15 февраля. После матча с командой "Аткир", в котором "ПОЗ-Прогресс" одержал победу со счетом 10:6, футболисты вернулись домой. Отмечается, что им стало плохо почти в одно время. Журавлев и Хилобок скончались до приезда скорой.

По данным Mash, причиной смерти могло стать отравление неизвестным веществом. Его образцы отправили на определение наркотического или ядовитого составляющего.

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Фото: Piter.tv