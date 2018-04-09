Опубликовано видео атаки на авиабазу в Сирии. США опровергли причастность к авиаудару

Сирийские СМИ сообщили об авиаударе на аэродром в районе Хомса.

Сирийское государственное издание Sana опубликовало видео ракетного удара по военной базе Хомс в Сирии. Sana сообщает о погибших и раненых, а также, что сирийским ПРО удалось сбить 8 ракет. Сообщения об обстреле военной базы появились на фоне заявлений США о причастности правительственных сил Сирии к химической атаке в Думе.

Ливанский канал Al Mayadeen сообщил, что ракеты летели со стороны Средиземного моря через район Кисерван в Ливане. Пентагон информацию о своей причастности отрицает.

Видео: Facebook/sana