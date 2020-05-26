Опубликованы кадры уничтожения украинской РСЗО российским беспилотником

Беспилотники проводят разведку, корректировку огня, а также используются в бою. РСЗО уничтожена летательным аппаратом ВКС России.

Опубликованы кадры уничтожения украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) российским беспилотником с высоты более трех тысяч метров. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В военном ведомстве пояснили, что такие беспилотники задействованы в спецоперации на Украине. Они проводят разведку, корректировку огня, а также используются в бою. РСЗО уничтожена летательным аппаратом ВКС России. Цель поражена высокоточным боеприпасом.

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Видео: Telegram/РИА Новости