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Опубликованы кадры уничтожения украинской РСЗО российским беспилотником

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Беспилотники проводят разведку, корректировку огня, а также используются в бою. РСЗО уничтожена летательным аппаратом ВКС России.

Опубликованы кадры уничтожения украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) российским беспилотником с высоты более трех тысяч метров. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В военном ведомстве пояснили, что такие беспилотники задействованы в спецоперации на Украине.  Они проводят разведку, корректировку огня, а также используются в бою. РСЗО уничтожена летательным аппаратом ВКС России. Цель поражена высокоточным боеприпасом.

Ранее мы сообщили, что ВС РФ доставили 40 тонн гуманитарной помощи жителям Киевской области.

Видео: Telegram/РИА Новости

Теги: беспилотники, минобороны рф, рсзо
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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