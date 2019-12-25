Ученые проанализировали зараженную клетку южноафриканским вариантом ковида.

Опубликована микрофотография штамма коронавируса "Омикрон". Снимком с общественностью поделились представители Гонконгского университета в собственном Twitter-аккаунте. Специалисты медицинского факультета пояснили, что получили изображение при помощи электронного микроскопа. Они изучили патологии вируса и запечатлели клетку (Vero E6) из почки обезьяны после инфицирования животного. Далее фотография была опубликована в малом и большом увеличении.

Эксперты рассказали о том, что при малом увеличении на микрофотографии видно повреждение клеток с набухшими везикулами. В них содержатся черные вирусные частицы. При большом увеличении фиксируются агрегаты вирусных частиц с шипами, напоминающими корону.

Британский врач Ллойд сообщил о необычной сыпи у 15% заразившихся штаммом "омикрон" детей.

Фото: Twitter / HKO Medicine