Британский врач Ллойд сообщил о необычной сыпи у 15% заразившихся штаммом "омикрон" детей

У детей стали часто проявляться кожные реакции на ковид.

Британский врач Дэвид Ллойд сообщил о необычной сыпи у 15% заразившихся штаммом "омикрон" детей. Такое заявление специалист сделал в эфире местного телеканала Sky News. СМИ опубликовало отрывок речи эксперта в собственном аккаунте в социальной сети Twitter.

Доктор уточнил, что инфицирования южноафриканским вариантом коронавируса по-разному проявляется для разных возрастных категорий. Ллойд призвал родителей быть внимательными к проявлению у своих детей таких симптомов как усталость, головная боль, сыпь и потеря аппетита. Врач отметил, что сыпь на коже несовершеннолетних пациентов фиксировалась и ранее, однако только у небольшого процента зараженных. Сейчас же этот признак регистрируется примерно 15% детей.

Напомним, что 26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки в ЮАР, греческой буквой "омикрон".

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Фото и видео: Twitter / Sky News