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Попова рассказала, сколько человек находятся в стационарах среди прибывших из ЮАР

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Она также отметила рост положительных тестов на коронавирус среди прибывших из Африки.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, сколько человек находятся в стационарах среди прибывших из ЮАР. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Попой, из около сотни приезжих граждан страны в стационарах находятся 24 человека. Среди них также есть люди, у которых отрицательный ПЦР-тест, но при этом имеются клинические проявления.

Также глава ведомства отметила рост положительных тестов на коронавирус среди прибывших из ЮАР. На сегодняшний день в России подтверждены два случая заболевания новым штаммом "омикрон".

Ранее Попова заявила, что пациенты с "омикроном" находятся под контролем врачей

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: анна попова, коронавирус, роспотребнадзор, стационары, юар
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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elamnes
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