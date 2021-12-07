Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, сколько человек находятся в стационарах среди прибывших из ЮАР. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".
По словам Попой, из около сотни приезжих граждан страны в стационарах находятся 24 человека. Среди них также есть люди, у которых отрицательный ПЦР-тест, но при этом имеются клинические проявления.
Также глава ведомства отметила рост положительных тестов на коронавирус среди прибывших из ЮАР. На сегодняшний день в России подтверждены два случая заболевания новым штаммом "омикрон".
Ранее Попова заявила, что пациенты с "омикроном" находятся под контролем врачей
Видео: YouTube / Россия 24
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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Заранее большое человеческое спасибо.