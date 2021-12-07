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Попова заявила, что пациенты с "омикроном" находятся под контролем врачей

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Она уточнила, что за ними следят специалисты высокого уровня.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пациенты, у которых был выявлен штамм коронавируса "омикрон", находятся под контролем врачей. Ее слова прозвучали в эфире телеканала "Россия 1".

Я абсолютно уверена, что при таком контроле, который за ними осуществлен - за ними профессиональные врачи присматривают, и наблюдают их специалисты очень высокого уровня, - надеюсь, что все будет хорошо.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Ранее Попова сообщила об ужесточении контроля на границах России из-за "омикрона".

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: анна попова, врачи, коронавирус, омикрон, пациенты, роспотребнадзор, штамм
Категории: Лента новостей, Новости России,

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elamnes
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