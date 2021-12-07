Попова заявила, что пациенты с "омикроном" находятся под контролем врачей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пациенты, у которых был выявлен штамм коронавируса "омикрон", находятся под контролем врачей. Ее слова прозвучали в эфире телеканала "Россия 1".

Я абсолютно уверена, что при таком контроле, который за ними осуществлен - за ними профессиональные врачи присматривают, и наблюдают их специалисты очень высокого уровня, - надеюсь, что все будет хорошо.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора