Попова заявила, что пациенты с "омикроном" находятся под контролем врачей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пациенты, у которых был выявлен штамм коронавируса "омикрон", находятся под контролем врачей. Ее слова прозвучали в эфире телеканала "Россия 1".
Я абсолютно уверена, что при таком контроле, который за ними осуществлен - за ними профессиональные врачи присматривают, и наблюдают их специалисты очень высокого уровня, - надеюсь, что все будет хорошо.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Ранее Попова сообщила об ужесточении контроля на границах России из-за "омикрона".
Видео: YouTube / Россия 24
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