Сериал стартует 26 апреля 2020 года.

Во вторник, 25 февраля, стало известно о том, что в сети появился опубликован трейлер сериала "Ужасы по дешёвке: Город ангелов". Видеоролик опубликован на YouTube-канале Penny Dreadful on SHOWTIME.

Действие происходит в Лос-Анджелесе 1938 года. Город пропитан социальной и политической напряжённостью, а также атмосферой и традициями уникального американо-мексиканского фольклора. В главных ролях выступают Лоренца Иццо и Натали Дормер.

Сериал анонсирован 26 апреля 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что на ТНТ выходит триллер "Колл-центр" с Павлом Табаковым.

Видео: YouTube/Penny Dreadful on SHOWTIME