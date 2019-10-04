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Опубликован трейлер сериала "Тёмные начала"

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Сериал выйдет 3 ноября 2018 года.

Компания BBC показала новый трейлер предстоящего сериала по "Темные начала", снятой по мотивам одноименной трилогии писателя Филипа Пулмана. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале корпорации.

Сюжет телесериала рассказывает историю девочки-сироты Лиры Белаквы, которая живет в мире, где переплетены магия, теология и наука. Однажды некая организация похищает лучшего друга героини, и она вынуждена отправится на его поиски. Отметим, что книжная трилогия заняла 3-е место в списке 200 лучших книг по версии BBC, уступив "Властелину колец" и " "Гордость и предубеждение"

Главные роли в сериале исполнили Рут Уилсон, Джеймс МакЭвой, Лин-Мануэль Миранда, Кларк Питерс и другие. Режисеером выступил Том Хупер , который известен своей работой "Король Говорит", номинированной на премию Оскар-2011.

Выход "Темных начал" запланирован на 3 ноября 2019 года. Первый сезон будет насчитывать 8 серий.
Видео: YouTube/JoBlo 

Теги: темные начала, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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