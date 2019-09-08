Опубликован трейлер сериала "Судная ночь"

Сюжет рассказывает о необычной идее властей США.

В сети появился трейлер второго сезона сериала "Судная Ночь". Премьера новых эпизодов запланирована на 15 октября 2019 года.

Сюжет рассказывает о необычной идее властей США. Чтобы сократить уровень преступности, Белый дом принимает решение организовать Судную ночь – раз в году на 12 часов разрешены любые преступления, которые не будут караться законом на следующий день. В центре истории — группа жителей американского городка, чьи судьбы рано или поздно пересекутся в одну из таких страшных ночей.

В основу сериала легли одноименные картины. Первая часть "Судной ночи" с Итаном Хоуком вышла в 2013 году. При бюджете $3 млн лента собрала $89 млн и породила ряд сиквелов.

Видео: YouTube/ The Purge TV