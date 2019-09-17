Опубликован трейлер мультфильма по Mortal Kombat

В мультфильме показали становление Скорпиона.

Кинокомпания Warner Bros. представила выпустила новый трейлер мультфильма "Легенды "Смертельной битвы": Месть Скорпиона". В ролики показали как один из самых известных гоероев вселенной стал учавствовать в кровавом соревновании.

Мультфильм срежиссировал Итан Сполдинг, который ранее работал над мультиком "Бэтмен: Нападение на Аркхэм"). В работе над картиной также принял участие один из создателей Mortal Kombat Эд Бун.

Mortal Kombat Legends: Scorpion"s Revenge выйдет в цифровом варианте 12 апреля, а через две неделм поступит в продажу на носителях.

Видео: YouTube / ING