  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:55
37
Rybka123
Код вставки плеера

Опубликован трейлер мультфильма по Mortal Kombat

0 0

В мультфильме показали становление Скорпиона.

Кинокомпания Warner Bros. представила выпустила новый трейлер  мультфильма "Легенды "Смертельной битвы": Месть Скорпиона". В ролики показали как один из самых известных гоероев вселенной стал учавствовать в кровавом соревновании. 

Мультфильм срежиссировал  Итан Сполдинг, который ранее работал над мультиком "Бэтмен: Нападение на Аркхэм"). В работе над картиной также принял участие один из создателей Mortal Kombat Эд Бун.

Mortal Kombat Legends: Scorpion"s Revenge выйдет в цифровом варианте 12 апреля, а через две неделм поступит в продажу на носителях.
Видео: YouTube / ING

Теги: mortal kombat
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии