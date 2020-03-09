Опубликован тизер сериала "Отыграть назад" с Николь Кидман и Хью Грантом

Сюжет проекта основан на книге Джин Ханфф Корелиц "Ты должна была знать".

Телеканал HBO выпустил новый тизер своего сериала "Отыграть назад", снятого режиссером Сюзанной Бир (сериал "Ночной администратор"). Главные роли в проекте исполнили Николь Кидман и Хью Грант.

В центре сюэета Грейс — успешный терапевт из Нью-Йорка. У неё все хорошо: любящий муж, прекрасный сын, богатая жизнь. Скоро у Грейс выйдет первая книга, в которой она советует женщинам слушать интуицию и верить первому впечатлению о мужчинах. Однако накануне выхода пропадает её муж, и сказочная жизнь оборачивается чередой неприятных откровений и PR-скандалом.

Сериал стартует в мае 2020 года.

Видео: HBO