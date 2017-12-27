В 2018 году Мостотрест отремонтирует четыре моста и две набережные

Стало известно, какие мосты отремонтируют в 2018 году в Петербурге. Всего обновят четыре переправы и две набережные.

Мостотрест озвучил свои планы по ремонту переправ в 2018 году. В основном все работы будут мелкие, капитального ремонта на 2018 год не намечают. Обновление ждет Каменноостровский, Ушаковский, 1-й и 2-й Садовые мосты. Крое них еще отремонтируют набережную Стрелки Васильевского острова и канала Грибоедова от Театрального до Казанского мостов.

На переправах собираются очистить металлические поверхности, устранить коррозию, трещины и сколы. Краску на конструкциях собираются обновить. На Садовых мостах через Мойку собирают восстановить сусальное золото. Сейчас переправы подготовили в работам: демонтировали торшеры освещения и элементы декора.

В Мостотресте отметили, что обновление мостов помогут отсрочить капитальный ремонт. Так как все переправы являются объектами культурного наследия федерального и регионального значения, то некоторые действия на них пройдут под присмотром КГИОП.

В этом году 205 лет с момента строительства первого деревянного моста на месте современного Каменноостровского. 165-летняя годовщина у Ушаковского моста. А 1-ый Садовый мост отмечает 111 лет со дня реконструкции.