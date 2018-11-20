Калининский и Петродворцовый районы стали лидерами по снижению коммунальной задолженности

Негативная динамика продолжается в Кронштадтском и Красносельском районах. В этих районах задолженность перед РСО только продолжает расти.

Жилищный комитет представил рейтинг, который показывает результативность администраций районов Петербурга по снижению просроченной задолженности исполнителей коммунальных услуг перед ресурсоснабжающими организациями (РСО). Данные даны за январь 2019 года.

По данным на 1 января 2019 в 16 районах города удалось снизить просроченную задолженность перед РСО. Лидерами стали Калининский и Петродворцовый районы. Негативная динамика продолжается в Кронштадтском и Красносельском районах. В этих районах задолженность перед РСО только продолжает расти.

Стоит отметить, что городские управляющие организации, работающие через ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" с применением принципа расщепления, являются основой положительной динамики по снижению задолженности. При этом, у худшего в рейтинге Красносельского района 36 из 38 управляющих организаций - частные. ГУП ВЦКП

По данным Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, за период времени с 1 января 2018 года по 1 января 2019 года, то долг удалось сократить на 2 627, 3 млн рублей (25,3%).

Фото: gilkom-complex.ru, Piter.TV