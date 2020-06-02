Опубликован первый трейлер мультфильма "Повелитель драконов"

Во вторник, 2 июня, в сети появился трейлер мультфильма "Повелитель драконов". Ролик опубликован на YouTube-платформе "Кинокомпании ВОЛЬГА".
В сюжете история молодого дракона Лунга, который вместе с друзьями отправляется в опасное приключение. Мультфильм снят по одноимённому роману детской писательницы Корнелии Функе.
Премьера "Повелителя драконов" в Германии ожидается 6 августа 2020 года.
Ранее мы сообщали о том, что съёмки "Миссия невыполнима 7" планируют возобновить в сентябре.
Видео:Кинокомпания ВОЛЬГА/YouTube
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