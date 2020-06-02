Опубликован первый трейлер мультфильма "Повелитель драконов"

Премьера ленты пройдет не онлайн, как в последнее время повелось, а в кино.

Во вторник, 2 июня, в сети появился трейлер мультфильма "Повелитель драконов". Ролик опубликован на YouTube-платформе "Кинокомпании ВОЛЬГА".

В сюжете история молодого дракона Лунга, который вместе с друзьями отправляется в опасное приключение. Мультфильм снят по одноимённому роману детской писательницы Корнелии Функе.

Премьера "Повелителя драконов" в Германии ожидается 6 августа 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что съёмки "Миссия невыполнима 7" планируют возобновить в сентябре.

Видео:Кинокомпания ВОЛЬГА/YouTube