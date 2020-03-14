Опубликован дублированный трейлер фильма "Вивариум" с Джесси Айзенбергом

Кинолента выйдет 12 марта в 2020 году.

В сети появился русскоязычный трейлер фантастического детектива "Вивариум", где главные роли сыграли Джесси Айзенберг ("Социальная сеть", "Иллюзия обмана", "Добро пожаловать в Zомбилэнд") и Имоджен Путс ("Грязь", "Трещины", "Любовные неудачи Джейн Остин").

В сюжете киноленты история о молодой паре, которая в поисках идеального дома знакомится со странным агентом по недвижимости. Во время показа нового поселка в пригороде, агент таинственным образом исчезает, а герои с ужасом понимают, что оказались одни в лабиринте одинаковых домов, из которых нет выхода. Позднее к их дверям подкидывают коробку с младенцем, который похож на человека лишь внешне.

Мировая премьера фильма состоялась в 2019 году. В российский прокат призер "Каннского кинофестиваля" выйдет 12 марта в 2020 году.

Видео: YouTube / IVideos