Доля граждан, считающих себя европейцами, с 2008 года сократилаь с 35% до 27%.

Опрос "Левада-центра" (признан в РФ иностранным агентом) показал, что три четверти молодых россиян не считают Россию европейской страной, а себя — европейцами. Исследование проводилось в феврале.

Мнение о том, что Россия — европейская страна оказалось особенно распространено среди граждан в возрасте старше 55 лет. Среди данной категории респондентов с этим утверждением согласились 33%. Среди молодёжи в возрасте 18-24% согласилась с этим только 23%. Также около 71% опрошенных не считают Россию европейской страной.

Доля граждан, считающих себя европейцами, с 2008 года сократилаь с 35% до 27%. Количество респондентов, которые не считают себя европейцами, увеличилось с 35% в 2008 году до 27% в 2021 году.

Ранее канцлер Австрии заявил, что вакцинация от COVID-19 превратилась в геополитический конфликт.

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