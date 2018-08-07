Опрос: что петербуржцы знают о творчестве Александра Блока?

В этот вторник, 7 августа, исполняется 97 лет со дня смерти Александра Блока. Корреспонденты Piter.TV решили узнать у петербуржцев, какие факты из биографии известного петербургского поэта они запомнили из школьной программы.

К сожалению, большинство опрошенных людей вспомнили лишь известные произведения поэта: стихотворение "Ночь. Улица. Фонарь. Аптека" или поэму "Двенадцать". Никто из петербуржцев не знал, к какому литературному направлению принадлежал Блок. Только три человека из десяти вспомнили интересные факты из биографии поэта – например, историю его взаимоотношений с женой Любовью Менделеевой. Только два петербуржца знают, где в Северной столице находится музей поэта.

Александр Блок скончался в 1921 году от воспаления сердечных клапанов на 41-м году жизни. Перед смертью поэт долго болел: сказалась усталость, накопившаяся в последние годы работы. По свидетельствам историков В. Шепелева и В. Любимова, в 1918 - 1920 годах Блока назначали и выбирали на различные должности в организациях и комитетах. Возрастающий объем работ подорвал и без того хрупкое здоровье поэта.

Видео: Piter.TV