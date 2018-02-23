Опрос: кого нужно поздравлять 23 февраля?

Корреспонденты Piter.TV решили узнать у петербуржцев, кого нужно чествовать в День защитника Отечества.

Большинство петербуржцев уверены, что в День защитника Отечества необходимо поздравлять военнослужащих, студентов военных вузов и военнообязанных. Однако многие женщины уже привыкли дарить подарки в этот день своим любимым мужчинам: мужьям, отцам и сыновьям, которые заняты в других, не связанных со службой в армии, профессиях.

Напомним, праздник День защитника Отечества был учрежден в 1922 году. Тогда он назывался "День Красной армии". После Великой Отечественной войны 23 февраля переименовали в "День Советской армии и Военно-морского флота". Традиционно в этот праздник, в первую очередь, чествовали военнослужащих и мужчин, служивших в армии. С 1992 года, после распада СССР, этот день получил свое нынешнее название. Уже два десятилетия 23 февраля поздравляют всех российских мужчин, независимо от их профессии и службы в армии.

Видео: Piter.TV