Опрос: 72% школьников не нравится учиться

Больше половины детей (65%) заявили, что им не хватает времени на домашнее задание, а 59% учеников мало времени на хобби.

Большая часть российских детей (72%) заявила, что им не нравится учиться в школе. По сравнению с прошлым годом, количество тех, кому нравилось ходить в школу, снизилось на 7%. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Общероссийского народного фронта.

Больше половины детей (65%) заявили, что им не хватает времени на домашнее задание, а 59% учеников мало времени на хобби. Также 2% опрошенных заявили о готовности бросить школу, не окончив его.

Школьникам не нравятся скучные уроки, многие жалуются на отсутствие полезных знаний и огромную нагрузку. Ученики хотят, чтобы им давали больше знаний для будущей жизни. Например, дети выступили за введение уроков финансовой грамотности.

В опросе участвовали более 2,5 тыс. подростков от 13 до 18 лет из 84 регионов России.

Фото: Piter.TV