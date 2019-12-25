Оппозиция на Украине призвала власти страны к переговорам с Донбассом

Юрий Бойко заявил, что ОПЗЖ имеет политическую волю для начала переговоров с ДНР и ЛНР.

На Украине депутат Верховной Рады призвал власти страны к переговорам с Донбассом. Такое заявление в рамках выступления на пленарном заседании в местном парламенте заявил представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

Возобновление перемирия - наиболее важная задача, которая стоит сегодня как база для политического процесса завершения конфликта на Донбассе. Надо проводить переговоры, чтобы этого достичь, со всеми участниками конфликта, в том числе с непризнанными республиками, поскольку они тоже подписывали минские соглашения. Юрий Бойко, украинский депутат

Политик напомнил коллегам, что в ОПЗЖ готовы к переговорам с ДНР и ЛНР. Он заметил, что депутаты оппозиционного движения имеют необходимую политическую волю для этого, если официальный Киев не готов к обсуждению вопроса с самопровозглашенными республиками на юго-востоке страны. Бойко отметил, что это необходимо сделать ради достижения мира и возобновления территориальной целостности государства.

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