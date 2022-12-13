Оперативники задержали петербуржца, который развращал двух девочек в квартире на Таллинской

Извращенец убедил 17-летнюю и 14-летнюю пострадавших совершить действия сексуального характера.

В пятницу, 13 января, сотрудники Главка задержали мужчину, который подозревается в развратных действиях в отношении двух девочек. По версии правоохранителей, злоумышленник вступил в интимную связь со школьницами в своей квартире на Таллинской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, которая сейчас проверяется, извращенец убедил 17-летнюю и 14-летнюю пострадавших совершить действия сексуального характера.

Правоохранители завели уголовное дело на 44-летнего горожанина. Ему вменяют статью 135 УК РФ (развратные действия).

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