Операция "волка" Ричи прошла успешно

В Колпинской клинике провели первую операцию "волку" Ричи.

Как сообщают волонтеры “Клуба добрых сердец”, "волкопес" Ричи с Софийской дороги приходит в себя после проведенной операции. В субботу врачи хирургическим путем исправили проблему собаки с задней лапой. В настоящее время животное отошло от наркоза и чувствует прилив сил.

Активисты, занимающиеся спасением Ричи отмечают, что у него уже появляется здоровый аппетит. Оттек от операции спадает. Отторжения материала, изготовленного на 3D-принтере по специальному заказу, нет. Теперь собаку ожидает прием антибиотиков и обезболивающих уколов.

Реабилитация животного займет от 4 до 8 недель. За то время Ричи сделают рентген. После этого станет понятно, необходимо ли второе вмешательство для уменьшения нагрузки на пластину.



