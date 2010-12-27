Опера "Written on Skin" в исполнении лондонского оркестра

В Северной столице впервые прозвучит одна из лучших опер за последние 30 лет: Written on Skin «Написано на коже» Джорджа Бенджамина.
Примечательно то, что оперу исполнит лондонский оркестр Melos Sinfonia под руководством Оливера Зеффмана, молодого дирижера. Являясь выпускником Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакого, он уже продемонстрировал свой профессионализм.
Стоит только взглянуть, как описывает его работу британский «Daily Telegraph»: «…это незабываемо музыкально, и сделано не только со знанием дела, но с таким уровнем и опытностью, что крайне удивительно для такого возраста…феноменально многообещающее».
Фото: mariinsky.ru