Опера "Валькирия"

Оперу "Валькирия" представят на второй сцене Мариинского театра 2 августа. Начало – в 18:00. Возрастные ограничения: 12+.

Вторая часть тетралогии "Кольцо нибелунга" Рихарда Вагнера. Буря обрушится на слушателей с первых тактов: эта симфоническая картина – одна из самых эффектных у автора.

Между событиями "Золота Рейна", предыдущей оперы тетралогии, и "Валькирии" прошло не меньше 20 лет. По сюжету в мире все идет не так, нарушено равновесие, исчезла гармония. Кашу, которую заварили боги, расхлебывают люди.

"Валькирия" – музыкальная психодрама. Оркестр раскроет все, что заключено во взгляде Зиглинды на Зигмунда.

Фото: mariinsky.ru