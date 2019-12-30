Опера "Левша" на Второй сцене Мариинского театра

"Левша" – один из самых интересных спектаклей Мариинки, который был поставлен специально к шестидесятилетию маэстро Гергиева.

Роль Левши досталась одному из самых интересных теноров театра — Андрею Попову, победителю дюжины международных конкурсов, номинанту на премию "Грэмми" и лауреату конкурса "Золотая маска". Вместе с ним на сцене выступают бас-баритон Эдуард Цанга, Василий Мороз, Мария Максакова и другие "звездные" исполнители. Опера, как и произведение Лескова рассказывает о судьбе мастерового родом из Тулы. Самым главным его достижением становится подкованная без всякого специального инструмента блоха, которую с трудом собрали в далёкой Британии. В постановке Блоху играет Кристина Алиева, которая и танцует, и даже имеет свои эмоции, чувства и мысли.

Место: Мариинский театр (Вторая сцена), ул. Декабристов, д. 34а

Цена: от 1000 до 4000 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Видео: YouTube/ MariinskyRu