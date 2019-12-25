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Опера "Аида" на сцене Мариинского театра
Сегодня, 19:30
387
nastya960

Опера "Аида" на сцене Мариинского театра

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Для тех, кто уважает традиции. Для тех, кто не приемлет каких бы то ни было обработок.

Для сторонников исключительно классических постановок идеально подойдет "Аида" в Мариинском театре. История разворачивается во время войны между Египтом и Эфиопией. Начальник стражи Радамес влюбляется в пленницу Аиду (дочь эфиопского царя). Девушка становится перед сложным выбором: любовь или родина. Это очень красивая и трагическая история о любви.

Место: Мариинский театр (пл. Театральная, д. 1)

Цена: от 800 до 3400 рублей

Возрастное ограничения: 12+

Фото: Мариинский театр

Теги: мариинский театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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