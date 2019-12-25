Опера "Аида" на сцене Мариинского театра

Для сторонников исключительно классических постановок идеально подойдет "Аида" в Мариинском театре. История разворачивается во время войны между Египтом и Эфиопией. Начальник стражи Радамес влюбляется в пленницу Аиду (дочь эфиопского царя). Девушка становится перед сложным выбором: любовь или родина. Это очень красивая и трагическая история о любви.
Место: Мариинский театр (пл. Театральная, д. 1)
Цена: от 800 до 3400 рублей
Возрастное ограничения: 12+
Фото: Мариинский театр
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