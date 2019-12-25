Подросток угнал машину у родителей и катался на ней по трассе "Скандинавия"

В итоге мальчик разбил машину, но сам не пострадал.

Водители заметили на трассе "Скандинавия" подростка 12-13 лет, который управлял автомобилем. Правоохранители искать собственника автомобиля отказались, рассказали в "Мегаполисе".

По словам очевидцев, ребенок ездил 10-го октября по федеральной трассе и нарушал ПДД. Его встретили в районе развязки с поселками Первомайское и Поляны. В салоне мальчик находился один. О том, что это юноша, стало известно после того, как он задел одну из машин. После этого подросток скрылся с места.

Женщина по имени Наталья позвонила по номеру "112" и сообщила о произошедшем. Также информацию получили и в ГИБДД по Выборгскому району. Водитель сообщила точные координаты машины, примерное местонахождение, однако в ГИБДД к произошедшему отнеслись равнодушно. По словам женщины, там заявили, что никого искать по госномерам не будут.

В комментариях группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" мы нашли окончание истории.

Так вот я Вам сообщаю, что сейчас говорила с его мамой. Сегодня он разбил эту машину в СПб...Слава Богу никто не пострадал. Он её угнал. А родители абсолютно адекватные люди! написала Наталья.

Как оказалось, несколько дней назад ребенок сбежал из дома.

Фото: "Мегаполис"