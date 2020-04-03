Онлайн-сервисы позволят петербуржцам погасить долги за капремонт в майские праздники удаленно

Главное - иметь при себе паспорт и банковскую карту.

Петербуржцам предоставили возможность оплатить долги за капремонт с дачи. До 20 мая 2022 года Фонд капитального ремонта города проводит акцию "Заплати долг и живи без пени". Жителям напомнили, что погасить долги можно удаленно, воспользовавшись онлайн-сервисами. Об этом сообщили в пресс-службе жилищного комитета.

Как указали коммунальщики, внести средства можно на сайте Фонда. Главное - иметь при себе паспорт и банковскую карту. Принять в акции участие могут все граждане, кроме собственников, в отношении которых ведется судебное взыскание.

Ранее на Piter.tv: Фонд капитального ремонта Петербурга назвал условия, при которых горожанам не будут начислять пени за долг.

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