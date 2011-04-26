Фонд капитального ремонта Петербурга назвал условия, при которых горожанам не будут начислять пени за долг

Фонд капремонта Петербурга проведет акцию "Заплати долг и живи без пени". Петербуржцев призывают оплатить долги по взносам за капремонт до 20 мая. В этом случае начислять пени не будут.

На данный момент дебиторская задолженность петербуржцев составляет 6 млрд рублей. В Фонде отмечают, что эти деньги критически важны для сохранения облика города.

Чтобы принять участие в акции, нужно оплатить начисления за апрель и май 2022 до 20 мая этого года, написать заявление о списании пени по специальной форме, а затем передать это заявление в Фонд вместе с копиями платежных документов в формате А4. Это можно сделать лично в приемной на Тобольской, 6, или в электронном формате.

Если все будет сделано правильно, квитанция без пени придет за июль 2022 года.

Фото: Piter.tv