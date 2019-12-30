Онлайн-ритейлеры протестировали упрощенную систему оплаты товаров

К системе уже подключились 36 банков.

Онлайн-ритейлеры протестировали функцию "мгновенный счет" системы быстрых платежей (СБП). Она упрощает оплату товаров в интернет-магазине и позволяет сделать покупку через сервис Банка России без QR-кода. Об этом пишут "Известия".

Уточняется, что к системе уже подключились 36 банков. Однако пока функцию "мгновенный счет" тестируют только восемь финансовых учреждений. В Центробанке ожидают, что ей начнут активно пользоваться в 2020 году.

Специалисты уточнили, что новый способ оплаты больше подойдет пользователям, которые совершают покупки через мобильное приложение на смартфоне. Чтобы что-то купить, нужно в приложении магазина выбрать способ оплаты "через СБП". После нажатия этой кнопки клиента перенаправят на страницу его мобильного банка, где он сможет подтвердить платеж.

Новая технология не только упрощает оплату товаров покупателям, но и позволяет продавцам избежать высоких тарифов за эквайринг.

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