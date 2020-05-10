Онищенко назвал хорошим признаком снижение заболеваемости COVID-19

Бывший главный санитарный врач сообщил, что нужно воздержаться от "излишнего оптимизма".

Депутат Госдумы России Геннадий Онищенко в эфире радио НСН, что в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19 появился "хороший признак". Как уточнил бывший главный санитарный врач России, в последнее время наблюдается снижение коэффициента заболеваемости COVID-19.

Онищенко призвал к дисциплине добавил, что нужно воздержаться от "излишнего оптимизма", продолжать работать над противодействию распространению инфекции.

Ранее Геннадий Онищенко поведал о "выдыхающемся" коронавирусе. Первый заместитель председателя комитета Государственный думы по образованию и науке рассказал, что ужесточать карантинные меры из-за дальнейшего распространения COVID-19 не нужно.

Видео: Министерство информации ДНР / YouTube