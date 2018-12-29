  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
One day fest "ФОРМЫ ТАНЦА"
Вчера, 17:00
526
Alena_Zinovieva

One day fest "ФОРМЫ ТАНЦА"

0 0

Возрастное ограничение: 12+.

8 января 2019 года на Новой сцене Александрийского театра состоится однодневный фестиваль one day fest "ФОРМЫ ТАНЦА".  На нескольких площадках Новой сцены — в фойе, Медиацентре, Черном зале и основном зале — артисты Мастерской современной хореографии представят разные направления contemporary dance и разные формы его существования.

Создатели проекта предлагают зрителям принять участие в уникальном исследовании танца как формы искусства и как способа взаимодействия с окружающим миром. Фестиваль рассчитан на широкую аудиторию и проходит в рамках программы "Новый танец на Новой сцене".

С расписанием фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Когда: 8 января с 17:00 до 22:00.

Фото: alexandrinsky.ru

Теги: one day fest формы танца, александрийский театр, фестиваль современного танца
Категории: Куда сходить в Петербурге,

Оставить комментарий