В Петербурге открывается фестиваль современного танца Open Look

В этом году фестиваль впервые вынесет свою программу в онлайн-формат.

В Петербурге пройдет XXII Международный фестиваль современного танца Open Look. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Директор фестиваля Вадим Каспаров отметил, что в этом году при помощи экспертов из 120 заявок было выбрано 20 танцевальных постановок. В этом году зрителям будут представлены три постановки из числа номинантов на "Золотую маску".

Отметим, что фестиваль Open Look впервые пройдет в онлайн-формате.

Ранее мы сообщали о том, что кинотеатры Петербурга продолжат работать в праздники с ограничениями.

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