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В Петербурге открывается фестиваль современного танца Open Look
Сегодня, 10:01
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге открывается фестиваль современного танца Open Look

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В этом году фестиваль впервые вынесет свою программу в онлайн-формат.

В Петербурге пройдет XXII Международный фестиваль современного танца Open Look. Об этом сообщает пресс-служба организаторов. 

Директор фестиваля Вадим Каспаров отметил, что в этом году при помощи экспертов из 120 заявок было выбрано 20 танцевальных постановок. В этом году зрителям будут представлены три постановки из числа номинантов на "Золотую маску".

Отметим, что фестиваль Open Look впервые пройдет в онлайн-формате. 

Ранее мы сообщали о том, что кинотеатры Петербурга продолжат работать в праздники с ограничениями.

Фото: pixabay

Теги: open look, фестиваль современного танца
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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