Омский Минздрав возглавил бывший главврач больницы, где лечили Навального

Александр Мураховский сменил на должности Ирину Солдатову.

Омский Минздрав возглавил бывший главный врач больницы, в которой лечили Алексея Навального. Должность получил Александр Мураховский.

Кандидатура главного врача БУЗОО "Городская клиническая больница № 1 имени А. Н. Кабанова согласована с руководством Минздрава РФ. Сегодня губернатор Александр Бурков подписал соответствующее распоряжение пресс-служба местного правительства

Напомним, что пост главы Минздрава Омской области освободился 5 ноября. Глава региона отправил в отставку Ирину Солдатову. Поводом для этого стала ситуация с машинами скорой помощи, произошедшая 27 октября. В тот день бригады медиков подъехали к зданию Минздрава с пациентами, так как зараженных отказывались принимать в стационарах Омска из-за переполненности. В одной из машин находилась женщина в тяжелом состоянии. Своими действиями врачи стремились привлечь внимание чиновников к городским проблемам.

По факту произошедшего начались служебные проверки при участии Минздрава и Росздравнадзора. Губернатор региона принял решение отправить ответственного областного министра в отставку. Заместитель Солдатовой Анастасия Малова после отстранения от работы также написала заявление об увольнении.

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Фото: Минздрав России