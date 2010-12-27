Омская сеть кофеен Skuratov откроет в Петербурге еще четыре точки

В 2019 году единственное в городе заведение сети стало лидером по выручке.

Омская сеть кофеен Skuratov откроет в Петербурге еще четыре заведения. В настоящее время в городе есть одна точка, расположенная на Малой Конюшенной. В 2019 году это место стало лидером в Петербурге по выручке. Об этом пишет РБК.

Четыре новых кофейни появятся в городе на Неве в течение полугода. Одна из них откроется уже этой осенью на Петроградской стороне и займет площадь 90 квадратных метров. Известно, что на открытие этой торговой точки владелец потратит почти 10 млн рублей.

Всего в России насчитывается 21 кофейня Skuratov. В столице работает пять заведений.

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