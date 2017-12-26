Омск: Полиция занялась проверкой видео с массовой дракой у ресторана "Клуб деловых людей"

В сети опубликовано видео драки, которая сняла камера наблюдения.

Новогодний корпоратив в ресторане "Клуб деловых людей" закончился массовой дракой.

Портал smotriomsk на популярном видеохостинге опубликовал видео с массовой дракой у ресторана "Клуб деловых людей" на улице Герцена, 44, которая произошла вечером 24 декабря. На опубликованных кадрах видео на улицу выходят мужчины и дерутся. За считанные секунды в поле зрения камеры появляется все больше и больше людей. Вскоре драка стихает, но ненадолго. По всей видимости, конфликт не был разрешен в первом раунде и начался второй.

Далее можно увидеть, что к ресторану подъезжает "скорая". А одного из мужчин оттаскивают к обочине на сугроб. Мужчина лежит без движения. Чем закончилась потасовка, и сколько человек пострадало, не сообщается. В одном из популярных сообществ города Омска в социальной сети ВКонтакте появилось сообщение, что в УМВД драка зафиксирована и проводится проверка по данному факту.

Информация о данном происшествии зарегистрирована в полиции в установленном законом порядке. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Управление МВД России по Омской области

Местные жители отмечают в комментариях к видео, что ресторан славится побоищами и имеет дурную славу, несмотря на пафосность заведения.

Видео: YouTube/smotriomsk