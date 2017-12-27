Омск: Из окна роддома выпала роженица

Следственный комитет проводит проверку по факту падения беременной женщины из окна роддома.

Накануне, 11 января, около 16 часов из окна роддома №2 города Омск выпала 20-летняя роженица.

Следственными органами Следственного комитета России по Омской области по данному факту назначена доследственная проверка. Сообщается, что роженица не получила серьезных травм, так как сугроб смягчил падение. Вскоре после падения молодая женщина родила здорового ребенка. В настоящее время жизни и здоровью мамы и младенца ничего не угрожает.

На месте происшествия работают следователи, выясняя все обстоятельства и причины инцидента. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.