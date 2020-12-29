Ольга Бузова назвала Владимира Путина идеальным мужчиной

Она хотела бы знать, как президент России относится к ней.

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что хотела бы узнать об отношении к ней президента РФ Владимира Путина. Об этом она рассказала в интервью "Комсомольской правде".

Певица назвала Путина идеалом, потому что ей нравятся "такие сильные мужчины". Бузова назвала президента харизматичным человеком и предположила, что многие девочки были влюблены в него.

Если бы сейчас в студию вошел Владимир Владимирович, я бы спросила: "Вы меня знаете? Как вы ко мне относитесь?" Ольга Бузова, певица

В начале января Ольга Бузова сыграла свадьбу на Мальдивах.

Фото: Instagram/ buzova86