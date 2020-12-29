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Ольга Бузова назвала Владимира Путина идеальным мужчиной
Сегодня, 12:38
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nastya960

Ольга Бузова назвала Владимира Путина идеальным мужчиной

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Она хотела бы знать, как президент России относится к ней.

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что хотела бы узнать об отношении к ней президента РФ Владимира Путина. Об этом она рассказала в интервью "Комсомольской правде".

Певица назвала Путина идеалом, потому что ей нравятся "такие сильные мужчины". Бузова назвала президента харизматичным человеком и предположила, что многие девочки были влюблены в него.

Если бы сейчас в студию вошел Владимир Владимирович, я бы спросила: "Вы меня знаете? Как вы ко мне относитесь?"

Ольга Бузова, певица

В начале января Ольга Бузова сыграла свадьбу на Мальдивах.

Фото: Instagram/ buzova86

 

Теги: владимир путин, ольга бузова
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости шоу-бизнеса России,

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