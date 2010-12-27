Как сообщает издание "Народные новости", телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась пикантными подробностями из жизни с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым.
В разговоре с журналистами девушка призналась, что будучи в браке с Дмитрием Тарасовым ее "подруги" "совали руки в штаны супруга". Впрочем, по словам Ольги, теперь она с такими "подружками" не общается.
По словам звезды, с ее глаз спала пелена, и теперь она зарабатывает на жизнь сама. Также Ольга Бузова отметила, что сейчас активно занимается саморазвитием.
Фото: Вконтакте/ OLGA BUZOVA DESIGN
Сегодня, 22:18
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Ольга Бузова рассказала, как подруги совали руки в штаны к Тарасову
Известная телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась с журналистами страшной правдой. Оказывается, Дмитрий Тарасов изменял звезде с ее подругами.
Как сообщает издание "Народные новости", телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась пикантными подробностями из жизни с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым.