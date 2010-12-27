Ольга Бузова рассказала, как подруги совали руки в штаны к Тарасову

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась с журналистами страшной правдой. Оказывается, Дмитрий Тарасов изменял звезде с ее подругами.

Как сообщает издание "Народные новости", телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась пикантными подробностями из жизни с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым.



В разговоре с журналистами девушка призналась, что будучи в браке с Дмитрием Тарасовым ее "подруги" "совали руки в штаны супруга". Впрочем, по словам Ольги, теперь она с такими "подружками" не общается.



По словам звезды, с ее глаз спала пелена, и теперь она зарабатывает на жизнь сама. Также Ольга Бузова отметила, что сейчас активно занимается саморазвитием.



Фото: Вконтакте/ OLGA BUZOVA DESIGN