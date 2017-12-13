Ольга Бузова: "любовь - самый мощный двигатель в мире"

Певица поздравила всех зрителей канала PiterTV с днем всех влюбленных и пожелала всем испытать чувство "любовь":

Наш профессиональный праздник! Я работаю на телепроекте о любви, где помогаю ребятам строить любовь. Желаю любви, потому что это самое главное в жизни - любовь к мужчине, любовь к женщине, любовь к детям, любовь к семье, к детям, любовь к сцене, к работе, к друзьям. Самый мощный двигатель в мире - это любовь. Я в этот день буду выступать в Кремле, в этот же день состоится премьера моего клипа. Я в этот день буду дарить свою любовь своим слушателям, зрителям, поклонникам.