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Ольга Бузова: "любовь - самый мощный двигатель в мире"

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Недавно в Петербурге прошло шоу всероссийского масштаба - BIG LOVE SHOW. Мероприятие посетила популярная российская певица - Ольга Бузова. Журналистам PiterTV удалось пообщаться лично со звездой.

Певица поздравила всех зрителей канала PiterTV с днем всех влюбленных и пожелала всем испытать чувство "любовь":

Наш профессиональный праздник! Я работаю на телепроекте о любви, где помогаю ребятам строить любовь. Желаю любви, потому что это самое главное в жизни - любовь к мужчине, любовь к женщине, любовь к детям, любовь к семье, к детям, любовь к сцене, к работе, к друзьям. Самый мощный двигатель в мире - это любовь. Я в этот день буду выступать в Кремле, в этот же день состоится премьера моего клипа. Я в этот день буду дарить свою любовь своим слушателям, зрителям, поклонникам. 

Ольга Бузова, певица

Видео и фото - PiterTV
Вера Иптышева, Ксения Крохина

Теги: 14февраля , бузова , день валентина , день влюбленных , день святого валентина , ольга бузова
Категории: Новости СПб

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