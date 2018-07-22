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Октябрьскую набережную залило водой, копится пробка

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Автолюбителей обеспокоил потоп на Октябрьской набережной, который спровоцировал пробку.

В воскресенье, 22 июля на Октябрьской набережной скопилась пробка из автомобилей. Причиной тому стала огромная лужа, разлившаяся по дороге.

"В выходной день на Октябрьской набережной, вот собственно эта лужица стала причиной пробки" - написала в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" Анна.

В комментариях интернет-пользователи также пожаловались на последствия непогоды. Отметим, что неблагоприятные погодные условия стали причиной падения деревьев. Так, сегодня в соцсети сообщили, что в поселке Лисий Нос упал один из старейших дубов Петербурга

Отметим, что со следующей недели синоптики Петербурга обещают жару

Теги: дтп и чп , новости спб , новости петербурга , октябрьскую набережную залило водой , происшествия
Категории: Новости СПб Картина дня

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