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В поселке Лисий Нос упал один из старейших дубов Петербурга
Сегодня, 15:36
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TretyakovaS
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В поселке Лисий Нос упал один из старейших дубов Петербурга

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Один из самых старых и знаменитых дубов не выдержал гроз в поселке Лисий Нос. Об этом рассказали очевидцы.

Старейший дуб, расположенный на территории заповедника "Северное побережье Невской губы", не выдержал ливней, сильного ветра и грозы. Об этом рассказали очевидцы. 

Непогода подкосила знаменитый черешчатый дуб. Величественное растение превращало даже самого высокого человека, стоящего рядом, в лилипута.  Его высота — 21 метр, диаметр ствола — полтора метра, а живой кроны — 25 метров. Отметим, что дерево внесено в Национальный реестр старовозрастных деревьев.

Дерево надломилось прямо у корня и завалилось набок. По предварительной информации, в результате его падения никто не пострадал. 

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Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Новости СПб Картина дня

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