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Сильный ветер валит деревья в Петербурге
Сегодня, 17:40
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TretyakovaS
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Сильный ветер валит деревья в Петербурге

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В Петербурге сильный ветер повалил деревья в разных районах города.

О поваленных деревьях рассказали очевидцы. Первой жертвой непогоды и сильного ветра стал черный автомобиль на проспекте Космонавтов. Дерево оставило внушительную вмятину на машине. В результате ЧП никто не пострадал.

Также дерево заблокировало въезд транспорта в Новом Петергофе.

Еще один автомобиль пострадал от дерева на пересечения Малого проспекта и улице Шевченко. Во время падения дерева в машине никого не было. 

Отметим, что 21 июля в Петербурге прошел сильный ливень, который сопровождал порывистый ветер. 

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

Теги: новости петербурга , новости спб , сильный ветер валит деревья в петербурге
Категории: Новости СПб

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