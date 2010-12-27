Сильный ветер валит деревья в Петербурге

О поваленных деревьях рассказали очевидцы. Первой жертвой непогоды и сильного ветра стал черный автомобиль на проспекте Космонавтов. Дерево оставило внушительную вмятину на машине. В результате ЧП никто не пострадал.
Также дерево заблокировало въезд транспорта в Новом Петергофе.
Еще один автомобиль пострадал от дерева на пересечения Малого проспекта и улице Шевченко. Во время падения дерева в машине никого не было.
Отметим, что 21 июля в Петербурге прошел сильный ливень, который сопровождал порывистый ветер.