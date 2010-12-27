Сильный ветер валит деревья в Петербурге

В Петербурге сильный ветер повалил деревья в разных районах города.

О поваленных деревьях рассказали очевидцы. Первой жертвой непогоды и сильного ветра стал черный автомобиль на проспекте Космонавтов. Дерево оставило внушительную вмятину на машине. В результате ЧП никто не пострадал.

Также дерево заблокировало въезд транспорта в Новом Петергофе.

Еще один автомобиль пострадал от дерева на пересечения Малого проспекта и улице Шевченко. Во время падения дерева в машине никого не было.

Отметим, что 21 июля в Петербурге прошел сильный ливень, который сопровождал порывистый ветер.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург