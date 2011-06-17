Около поселка Снегиревка пара устроила стрельбу из найденного ружья

32-летние молодые люди заявили стражам порядка, что хотели сдать ружье в отдел полиции, но решили попробовать перед этим пострелять.

Полицейские задержали в лесу Ленобласти семейную пару, которая устроила стрельбу около озера "Черное" в районе поселка Сергиевка. По словам хулиганов, ружье им не принадлежит, они его нашли.

Как стало известно Piter.tv, подозрительные звуки услышал 52-летний инспектор межрегиональной общественной организации союза охотников. Он и вызвал правоохранителей.

32-летние молодые люди заявили стражам порядка, что хотели сдать ружье в отдел полиции, но решили попробовать перед этим пострелять. Заведено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: на улице Правды задержали хулигана, который напал с топором на бригаду скорой помощи.

Фото: Pxhere