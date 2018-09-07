Город поставит информационные щиты рядом с клубами, где распространяют наркотики

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на заседании в Смольном потребовал как можно активнее бороться с данной проблемой. Особенно нужно уделять внимание тем, кто еще не успел пристраститься к этой пагубной привычке.

Город будет устанавливать информационные билборды рядом с ночными клубами, которые были замечены в распространении наркотиков. На щитах будет указана фактологическая информация о том, что в данном месте распространялись опасные вещества. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на заседании в Смольном потребовал как можно активнее бороться с данной проблемой. Особенно нужно уделять внимание тем, кто еще не успел пристраститься к этой пагубной привычке.

Мы постоянно говорим, что наркотики распространяются, как правило, в одних и тех же клубах... Надо перед такими клубами разместить информацию, что здесь собираются наркоманы, и публиковать имена тех, кто задержан за распространение наркотиков. Георгий Полтавченко, губернатор Петербурга



По информации, предоставленной прокуратурой, за первые 6 месяцев 2018 года в НИИ скорой помощи Джанелидзе доставили 1459 человек с острыми отправлениями наркотиками. По сравнению с предыдущими годами, это рост на 38%. К тому же, от отравляющих веществ скончались 273 человека. Представитель генпрокуратуры отметил, что особенно плачевна ситуация с несовершеннолетними. За 7 месяцев в Детскую больницу №5 привезли 481 ребенка (для сравнения: за весь 2017 был 61 ребенок). В прошлом году от наркотиков погибли 696 петербуржцев, из них 12 - несовершеннолетних.

Такой печальной статистики по метадоновым отравлениям нет больше ни в одном регионе России. Александр Софронов, главный нарколог Санкт-Петербурга



Георгий Полтавченко отметил в конце заседания, что если сами хозяева заведений не будут принимать никаких мер, будет стоять вопрос о расторжении с ними договоров аренды.



Ранее петербургский Франк нашел в квартире драгдилера 5 килограмм амфетамина.

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