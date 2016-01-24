Около Витебского вокзала демонтируют торговый павильон с кафе

Как оказалось, срок договора аренды истек еще в 2010 году, но помещения продолжали использовать.

Власти Петербурга сносят торговый павильон и кафе, которые расположены у Витебского вокзала.

Как стало известно, арендаторы помещений, ООО "Торгово-промышленная фирма "Энит" и ООО "Северо-западная продовольственная компания", лишились договора еще в 2010 году, сообщает "Фонтанка". Несмотря на это, объекты продолжали использовать до недавнего времени.

Центр повышения эффективности использования государственного имущества Петербурга выдал владельцам уведомление о необходимости освободить павильон, но этого не произошло. Власти решили самостоятельно демонтировать участок в 531 квадратный метр.

Фото: vk.com/spb_today