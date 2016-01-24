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Около Витебского вокзала демонтируют торговый павильон с кафе
Сегодня, 14:01
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mari_dolbish
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Около Витебского вокзала демонтируют торговый павильон с кафе

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Как оказалось, срок договора аренды истек еще в 2010 году, но помещения продолжали использовать.

Власти Петербурга сносят торговый павильон и кафе, которые расположены у Витебского вокзала.

Как стало известно, арендаторы помещений, ООО "Торгово-промышленная фирма "Энит" и ООО "Северо-западная продовольственная компания", лишились договора еще в 2010 году, сообщает "Фонтанка". Несмотря на это, объекты продолжали использовать до недавнего времени.

Центр повышения эффективности использования государственного имущества Петербурга выдал владельцам уведомление о необходимости освободить павильон, но этого не произошло. Власти решили самостоятельно демонтировать участок в 531 квадратный метр. 

Фото: vk.com/spb_today

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Теги: витебский вокзал , демонтаж павильона , просроченная аренда , снесли торговый павильон , торговый павильон
Категории: Лента новостей Новости СПб Общество

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