Около ТЦ на Коломяжском проспекте хозяева оставили собаку на островке безопасности

Пса привязали к столбу. По словам очевидца, животное сильно напугано.

В Приморском районе Петербурга хозяева бросили собаку на островке безопасности. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Животное оставили прямо на участке между дорогами, по которым мчатся автомобили. По словам свидетеля, пес серьезно испугался. В Сети один из пользователей пообещал забрать собаку домой на передержку.

Киньте точный адрес пожалуйста или точку на карте, после работы, как освобожусь и пёс будет там, заберу на передержку. Не могу я мимо пройти такого, собаки самые преданные животные на земле. Евгений Ганза, "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Комментаторы спорят, стоит ли отвязывать пса. Некоторые считают, что из-за чувствительных и отзывчивых людей хозяева днями ищут свое животное.

Ранее на Piter.tv сообщили, что "Лахта Центр" создал для Telegram стикерпак со своим котом Фоксом.

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