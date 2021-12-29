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Около ТЦ на Коломяжском проспекте хозяева оставили собаку на островке безопасности
Сегодня, 18:22
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Около ТЦ на Коломяжском проспекте хозяева оставили собаку на островке безопасности

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Пса привязали к столбу. По словам очевидца, животное сильно напугано.

В Приморском районе Петербурга хозяева бросили собаку на островке безопасности. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Животное оставили прямо на участке между дорогами, по которым мчатся автомобили. По словам свидетеля, пес серьезно испугался. В Сети один из пользователей пообещал забрать собаку домой на передержку. 

Киньте точный адрес пожалуйста или точку на карте, после работы, как освобожусь и пёс будет там, заберу на передержку. Не могу я мимо пройти такого, собаки самые преданные животные на земле.

Евгений Ганза,  "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Комментаторы спорят, стоит ли отвязывать пса. Некоторые считают, что из-за чувствительных и отзывчивых людей хозяева днями ищут свое животное. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что "Лахта Центр" создал для Telegram стикерпак со своим котом Фоксом.

Фото: Pexels

Теги: дороги, живодеры, животные, коломяжский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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